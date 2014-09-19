محافظ قنا يشارك في ختام مهرجان الكرازة المرقسية بنجع حمادي

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، فعاليات المهرجان الثالث عشر للكرازة المرقسية بديراﻻنبا بضابا بنجع حمادي بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأكد «الهجان»، في كلمته أنه يشعر بالسعادة لرؤيته نماذج طيبة من الشباب المشاركين في الاحتفال مؤكدا أنهم الغد المشرق لمصرنا الغالية التي غرست فينا الإيمان والتمسك بصحيح الأديان وأبدى إعجابه بنشاطات المهرجان الدينية والفنية والثقافية والرياضية والتي سيكون لها مردود طيب في تنمية مهارات الشباب ليقود مصرنا الحبيبة إلى غد مشرق.

وأشار «الهجان»، إلى أن الجميع يعلم من هم المخربين، ولابد من القضاء على تلك الايدي العابثة بالوطن، للبدأ في مرحلة التشييد التعمير، والبناء، فهذه هي الخطوة التي يجب على الجميع عملها في المرحلة الحالية والمستقبلية.

وقال الأنبا كيرلس مطران نجع حمادي وتوابعها «الله حافظ مصر ببركته وهو من يختار من يقودها لذلك نصلي باستمرار ﻻ جل أمن مصر وسلامها ولكي تقام الصلوات لقضاء حياة هادئة كما قال قداسة البابا شنودة»مصر وطن ليس نعيش فيه بل وطن يعيش فينا».

وأضاف الشيخ عبدالغفار سليم رئيس بيت العائلة بنجع حمادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى بقبط مصر وأمرنا بحسن معاملة الأقباط فيعنى هذا أن الأمة الإسلامية تلتزم وصيته وتوجيهاته وتعمل دائما على أن تكون علاقتها بالأقباط علاقة طيبة يكتنفها الحب والود والعدل والسلام .

جدير بالذكر أنه تخلل الحفل حيث بعض أناشيد الكورال وتلاوة الصلوات، وتقديم بعض الاسكتشات الفنية والاستعراضية، بالإضافة إلى إلقاء بعض الإشعار والصلوات من أسرة دير الأنبا بضابا للتسبيح، وسط حضور الآلاف من الأقباط من جميع أنحاء المحافظة.