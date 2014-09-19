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الإسترليني يقفز بعد إعلان نتائج أولية لاستفتاء اسكتلندا

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الإسترليني يقفز بعد إعلان نتائج أولية لاستفتاء اسكتلندا الإسترليني يقفز بعد إعلان نتائج أولية لاستفتاء اسكتلندا

أرشيفية

واصل الجنيه الاسترليني الصعود بعد أن اظهرت نتائج جزئية أولية في وقت مبكر يوم الجمعة، أنَّ معسكر المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة يتجه نحو تحقيق فوز سهل في الاستفتاء الذي سيقرر مصير اسكتلندا.

وأظهرت نتيجة في الاستفتاء في منطقة كلاكمنانشاير التي تمثل حوالي 1 بالمئة من إجمالي الناخبين في اسكتلندا ان نسبة المؤيدين للابقاء على الوحدة مع انجلترا بلغت 53.8 بالمئة في حين بلغت نسبة المؤيدين للاستقلال 46.2 بالمئة.

وفي منطقة اوركني بلغت نسبة المؤيدين للوحدة 67.2 بالمئة مقابل 32.8 بالمئة فقط لمعسكر “نعم” للاستقلال.

وواصل الاسترليني الصعود امام العملة الامريكية ليصل الي 1.6521 دولار بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش إرتفاعا من 1.6380 دولار في اواخر التعاملات يوم الخميس.

ويمثل هذا تعافيا قويا للاسترليني من ادنى مستوى في 10 أشهر البالغ 1.6051 دولار الذي هوى اليه الاسبوع الماضي.

وصعد الاسترليني ايضا امام العملة الاوروبية مسجلا 78.12 بنس وهو مستوى مرتفع جديد في عامين.

وامام العملة اليابانية قفز الاسترليني حوالي ينين كاملين ليصل الي 180.07 ين وهو أعلى مستوى له منذ اواخر 2008 .

رويترز

 

 

 

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