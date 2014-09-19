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الأرصاد: طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل الحرارة علي القاهرة والوجه البحري

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الأرصاد: طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل الحرارة علي القاهرة والوجه البحري الأرصاد: طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل الحرارة علي القاهرة والوجه البحري

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء و أقصى جنوب الصعيد نهاًرا لطيف ليًلا.

وتظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة شمالاً تكون متكاثرة غربًا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس وسواحل البحر الأحمر وعلى مناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار وأما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح في البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32
> الإسكندرية 25 29
> مطروح 22 28
> بورسعيد 26 28
> دمياط 25 28
> بلطيم 25 29
> الإسماعيلية 23 32
> السويس 24 33
> العريش 22 32
> نخل 21 32
> طابا 22 33
> الطور 24 33
> مرسى علم 25 36
> الغردقة 25 37
> شرم الشيخ 27 36
> رفح 21 32
> كاترين 18 29
> سيوة 22 33
> المنيا 24 34
> الفيوم 25 33
> رأس سدر 25 34
> أبوسمبل 24 39
> وسط الدلتا 25 31
> أسيوط 25 35
> سوهاج 25 36
> الأقصر 25 38
> أسوان 28 39
> شلاتين 23 38
> حلايب 25 35
> الوادى الجديد 25 38
> قنا 24 37
> نويبع 27 32
> السلوم 22 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 44
> المدينة 31 42
> الرياض 25 37
> المنامة 31 37
> أبوظبى 29 38
> الدوحة 30 40
> الكويت 26 42
> دمشق 16 32
> بيروت 24 31
> عمان 18 28
> القدس 21 31
> غزة 20 30
> بغداد 22 41
> مسقط 27 35
> صنعاء 14 27
> الخرطوم 29 29
> طرابلس 27 42
> تونس 26 38
> الجزائر 21 30
> الرباط 18 25
> نواكشوط 26 33

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 11 18
> اسطنبول 18 23
> اسلام اباد 24 33
> نيودلهى 26 36
> جاكرتا 25 30
> بكين 14 26
> كوالامبور 24 31
> طوكيو 18 25
> أثينا 20 29
> روما 19 29
> باريس 15 27
> مدريد 13 24
> برلين 14 24
> لندن 16 23
> مونتريال 2 13
> موسكو 5 18
> نيويورك 12 18
> واشنطن 16 24

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