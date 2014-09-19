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أمن مطروح يكثف حملات إزالة الإشغالات بمحيط المدارس

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أمن مطروح يكثف حملات إزالة الإشغالات بمحيط المدارس أمن مطروح يكثف حملات إزالة الإشغالات بمحيط المدارس

مدير أمن مطروح

تواصل أجهزة مديرة أمن مطروح بالتعاون مع مجالس المدن تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات الكائنة بجوار أسوار المدارس ومحيطها بمدينة مرسى مطروح.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إن هذه الحملات تأتي استعدادا للعام الدراسي الجديد وستستمر خلال الفترة القادمة بجميع المناطق وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 174 حالة إشغال من بينها 3 محلات و 22 أكشاك وعدد كبير من إشغالات الباعة الجائلين وباعة الخضروات وتحرير عشرات المحاضر للمخالفين.

و استهدفت الحملة، تنفيذ القرار رقم 870/2012 بإزالة 3 محلات سقف خرسانى بدون ترخيص وإزالة الإشغالات الملاصقة لأسوار المدارس وفي محيطها حيث تم إزالة 22 كشك بدون ترخيص و 40 تاندا بدون ترخيص و عدد 60 فرش خضار بدون ترخيص و إزالة عدد 49 شادر قماش وإشغالات بدون ترخيص .

كما تم تحرير 41 محضر إشغال طريق و 13 محضر محل بدون بترخيص و 22 محاضر مخالفة نظافة و 16 حالة مضبوطات مختلفة بإجمالى 725 وحدة تم تسليمها الى مجلس المدينة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم .​

 

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