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الحكومة المغربية تقترح تشريعًا لمعاقبة من يقاتل في سوريا والعراق من مواطنيها

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اقترحت المغربية، الخميس، تشريعا سيجرم كل من ينضم إلى جماعة مسلحة أو يتلقى تدريبا في مناطق الصراع في خطوة تستهدف حوالي 2000 إسلامي مغربي تعتقد أنهم يقاتلون في سوريا والعراق.

وشأنه شأن باقي دول المغرب العربي الاخرى مثل الجزائر وتونس يخشى المغرب ان مواطنيه الذين انضموا إلى الحرب الاهلية في سوريا والصراع في العراق سيشكلون تحديا امنيا عندما يعودون إلى البلاد.

وفككت السلطات المغربية بالفعل عشرات الخلايا الاسلامية التي تقول إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات على أراضي المغرب أو ارسال مقاتلين إلى الخارج.

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