الحكومة الليبية تعلن منطقة ورشفانة منطقة منكوبة

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة منطقة ورشفانة منطقة منكوبة ودعت كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار فوراً .

وقالت الحكومة في بيان لها، الجمعة،إنها «دعت إلى وقف إطلاق النار فوراً ونبذ العنف وحث كافة الأطراف على الدخول في حوار شامل يجنب البلاد ويلات الحرب، غير أن أطراف بعينها أبت واستكبرت وأصرت على تعبيد طريق المستقبل في هذا البلد بالدم»، حسب البيان.

ودعت الحكومة كافة القوى السياسية والمدنية والاجتماعية إلى استنفار كافة إمكانياتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح وممتلكات.

وأهابت الحكومة بالنائب العام سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المشاركين في العمليات المسلحة على منطقة ورشفانة.

وتحمل الحكومة جماعة «فجر ليبيا» وكل من تورط معها سواء بالفعل المباشر أو بالتحريض أو بالدعم المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات الجارية في المنطقة.

ووضعت الحكومة المجتمع الدولي بكل مؤسساته وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية أمام مسؤولياتهم تجاه ما يجري في ورشفانة.

وشددت على ضرورة فتح ممرات لتأمين خروج المدنيين من المنطقة والسماح لجمعيات الإغاثة والهلال الأحمر والأطقم الطبية للدخول للقيام بواجباتها الإنسانية.