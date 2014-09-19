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ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة الكابلات التليفونية بسوهاج‎

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ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة الكابلات التليفونية بسوهاج‎ ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص فـي سرقة الكابلات التليفونية بسوهاج‎

أرشيفية

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة جراج بمديرية أمن سوهاج تفيد قيام المدعو سعودي سعد الدين عبد الراضي رضوان سن 35 عامل – ويقيم بناحية القرعان – دائرة المركز والسابق اتهامه فـي عدة قضايا آخرها القضية رقم 1363 جنح المركز لسنة 2010 ” ضرب ” والمطلوب التنفيذ عليه فـي عدة قضايا أخرها القضية رقم 19 جنح المركز لسنة 2013 حصر رقم 3022 لسنة 2014 ” تبديد ” بالحبس سنة وآخرين [ جاري تحديدهم ] بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه المذكور تخصص فـي سرقة الكابلات التليفونية ويتخذون من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات،  قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز، وضباط مباحث التليفونات مدعومه بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن باستهداف المذكورين، حيث تم ضبط سالف الذكر أثناء قيامه وآخرين بسرقة كابلات تليفونية بناحية بيت علام – دائرة المركز وبحوزته الآتي بندقية خرطوش عيار 12 مم تحمل وعدد “8″ طلقات من ذات العيار.

والمضبوطات هي،  ”19″كابل تليفوني مختلف الأطوال أدوات الحفر سيارة نقل أسيوط قيادته والمستخدمه فـي إرتكاب الواقعة
> · بمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين ” جاري تحديدهم “.

تحررمناقشة عن ذلك المحضر رقم 2983 إداري مركز جرجا لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف. 

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