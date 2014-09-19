مدير أمن الشرقية يخصص سيارات إغاثة بأرقام عاجلة للإستجابة لشكاوى الطلاب

قال اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية قبل بدء العام الدراسى بساعات أن مديرية الأمن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم ، إستعدت بكامل طاقتها ،وتم الإنتهاء من وضع خطة أمنية محكمة للقضاء على البلطجة أمام المدارس ، والسيطرة على شغب الطلاب .

وأضاف الكيلانى ، أنه سيتم الدفع بسيارات عاجله بإسم ” سيارات الإغاثة “لخدمة الطلاب والإستجابة لشكواهم على الفور، وذلك لمواجهة أى أعمال عنف أو بلطجة قد يتعرض لها الطلاب أو أولياء الأمور ، أثناء ذهابهم للمدارس .

وأوضح الكيلانى أنه سيتم وضع أرقام عاجلة على السيارات يتم الأتصال بها على الفور ستصل المكالمة الى غرفة عمليات تم تشكيلها بالتنسيق مع فريق على أعلى مستوى من ضباط المباحث ،وسيتم التعامل مع البلاغ خلال دقائق من الإتصال .

وأشار الكيلانى أن الأجهزة الأمنية حريصة كل الحرص على توفير الأمن والأمان للطلاب لكى يستطيعوا بدء عام دراسى هادئ من الشغب والمشاكل .

وأعرب مدير الأمن عن إستيائة من تصرفات الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان الذين يحاولون عرقلة العملية التعليمية ،مؤكدا أنه سيتم التصدى لأى حاولات إخوانية لأفشال العام الدراسى والتعامل مع الحالات المشاغبة فى الحال ، مشيرا أنه يولى إهتماماته لتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع طوائف الشعب الشرقاوى دون إستثناء .