تعزيزات عسكرية تصل مبنى التليفزيون باليمن

استعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على كل المواقع التي كانت قد سيطرت عليها ميليشيات جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة شملان شمال غرب العاصمة خلال اليومين الماضيين.

وأكدت مصادر في اللجان الشعبية التي شاركت قوات الجيش في طرد الحوثيين من المنطقة، مقتل أكثر من 70 من الحوثيين وأسر نحو 50 أخرين خلال الاشتباكات .

وأضافت المصادر أن الأوضاع أصبحت الآن مستقرة في شمال غرب صنعاء وتقوم قوات الدفاع الجوي في المنطقة بقصف تجمعات لميليشيات الحوثيين بعد قيامهم بقصف التلفزيون، ووصلت تعزيزات من الجيش لمبنى التلفزيون وتقوم القوات بمحاصرة الحوثيين من عدة جهات.

وفي تطور جديد ذكر شهود عيان أن القوات الخاصة الرئاسية بدأت في الانتشار بالمناطق الهامة من العاصمة لمواجهة أي طارىء.