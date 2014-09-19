انتهت - ريو أفي 0-3 دينامو كييف .. كوكا لن يشارك

يجلس أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي على مقاعد البدلاء في مواجهة دينامو كييف الروسي في افتتاح مباريات المجموعة العاشرة للدوري الأوروبي.

وتقدم الضيوف بهدفين دون رد سجلهما يارمولينكو وبلهندا في الدقيقتين 20 و25.

وسجل كرافيتس الثالث في الدقيقة 70.

وأجرى المدير الفني تغييراته الثلاثة ولم يدفع بكوكا.

ويعد كوكا هو المصري الوحيد المستمر في الدوري الأوروبي حتى دور المجموعات.

ووقع ريو أفي مع فرق آب، دينامو كييف، وستيوا بوخارست.

ويبدأ مدرب ريو أفي بطريقة 4/3/3 وجاء في خط الهجوم بواتنج وعلي الجناحين يأتي دييجو لوبيز، وأوكرا.