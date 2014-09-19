طحنون بن محمد وسيف وحامد بن زايد يعزون آل العامري

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس الأول، واجب العزاء إلى حمد بالعبد بن خزام العامري بوفاة نجله، وإلى آل العامري الكرام، في منزل والد الفقيد بمدينة العين.

وعبّر سموهم عن خالص التعازي والمواساة لذوي وأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.

وتوجه سمو الشيخ طحنون بالدعاء إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وعدد من المواطنين.