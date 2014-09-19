كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تناقش عصر الإنترنت الشامل

استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية محاضرة وجلسة نقاشية بعنوان «عصر الإنترنت الشامل: المدن الذكية وما بعدها» وكان المتحدث الرئيسي فيها ويم الفرينك، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الصناعة والمسؤول التنفيذي للعولمة في شركة سيسكو.

وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار من القطاع العام والخاص ومن وسائل الإعلام وتناولت النقاشات مختلف القضايا ذات الصلة بالمدن الذكية المستقبلية ودور الانترنت في عملية التخطيط لها وتنظيمها.

وانطلقت فعاليات الجلسة بعرض قدمه الدكتور باسم يونس، مدير إدارة تطوير الأعمال بالكلية استعرض فيه النهضة التي شهدتها دبي بشكل خاص والدولة بشكل عام في مجال التكنولوجيا والإنترنت، وسلط فيها الضوء على رؤية القيادة التي ركزت منذ البداية على الاستثمار في التكنولوجيا والتي تميزت بالتحدي، وقال أطلقت دبي مدينة الانترنت عام 2000 في وقت كانت فيه شركات الإنترنت تنهار في ظل ما عرف بـ«فقاعة دوت كوم»، وفي 2001 أطلقت الإمارات مشروع الحكومة الإلكترونية، وفي عام 2010 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق رؤية الإمارات المرتكزة إلى المجتمع القائم على المعرفة وتسارعت الخطوات بعد ذلك، فبحلول 2013 أعلن سموه عن إطلاق الحكومة الذكية وتلاها في ذات العام إطلاق مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية.

عولمة

واستعرض المتحدث الرئيسي في الجلسة ويم الفرينك، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الصناعة والمسؤول التنفيذي للعولمة في شركة سيسكو، التحديات التي تواجه العالم خلال السنوات القادمة من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وقدم بعدها لمحة عن تطور الإنترنت انطلاقاً من بداياتها المتواضعة وصولاً إلى الإنترنت الشامل الذي يربط الأشياء والناس والعمليات والبيانات بحيث يكون كل شيء مرتبطاً بكل شيء، حيث تشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك 7.6 مليارات إنسان قسم كبير منهم مرتبط بالإنترنت بينما سيكون هناك 50 مليار جهاز مرتبط بالإنترنت.

وتبعت محاضرة المتحدث الرئيسي جلسة نقاشية تناولت محاور متعلقة بالمدن الذكية ودور الإنترنت الشامل في تحقيق رؤية دبي للتحول إلى مدينة ذكية والتوقعات المستقبلية لمستقبل المدن في دولة الإمارات.

تبادل الأفكار

قال الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية شكلت جلسة «عصر الإنترنت الشامل: المدن الذكية وما بعدها» منصة مثالية لتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين في القطاعات ذات الصلة ومناقشة التوجهات الحالية والمستقبلية وأفضل الممارسات.