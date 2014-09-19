أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عزة النعيمي تحصل على جائزة العمل التطوعي في البحرين

Google+ Print
عزة النعيمي تحصل على جائزة العمل التطوعي في البحرين عزة النعيمي تحصل على جائزة العمل التطوعي في البحرين

حصلت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، بمملكة البحرين في اليوم العربي للعمل التطوعي.

وجاء ذلك لإلقاء الضوء على الشخصيات العاملة في المجال الإنساني الخيري في خدمة هذا الوطن المعطاء.

ترشيح

ورشحت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي من بين 16 دولة خليجية وعربية، وهي الامارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والسودان والمغرب ولبنان وتونس وليبيا والجزائر وفلسطين واليمن.

وعبرت عن سعادتها وسرورها لترشيحها ونيلها هذه الجائزة الرائدة في العمل الخيري والتطوعي، وأن هذا التكريم سيدفعها للعمل الدؤوب والمتميز لخدمة الفئات المستهدفة، وأن هذه اللقاءات تعزز مبدأ المشاركة الفاعلة مع المؤسسات والجمعيات التطوعية.

وأشادت بأهمية هذا النوع من الجوائز وتحقيق أهدافها كنشر ثقافة التطوع والمساهمة في تطوير الأعمال التطوعية ودعم المسؤولية الاجتماعية وتوثيق حب العمل التطوعي، من خلال تعميق التواصل بين أصحاب الشخصيات التطوعية وبين مختلف الأجيال إلى جانب نقل الخبرات التطوعية إلى الفئات المستهدفة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية