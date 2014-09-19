عزة النعيمي تحصل على جائزة العمل التطوعي في البحرين

حصلت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، بمملكة البحرين في اليوم العربي للعمل التطوعي.

وجاء ذلك لإلقاء الضوء على الشخصيات العاملة في المجال الإنساني الخيري في خدمة هذا الوطن المعطاء.

ترشيح

ورشحت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي من بين 16 دولة خليجية وعربية، وهي الامارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والسودان والمغرب ولبنان وتونس وليبيا والجزائر وفلسطين واليمن.

وعبرت عن سعادتها وسرورها لترشيحها ونيلها هذه الجائزة الرائدة في العمل الخيري والتطوعي، وأن هذا التكريم سيدفعها للعمل الدؤوب والمتميز لخدمة الفئات المستهدفة، وأن هذه اللقاءات تعزز مبدأ المشاركة الفاعلة مع المؤسسات والجمعيات التطوعية.

وأشادت بأهمية هذا النوع من الجوائز وتحقيق أهدافها كنشر ثقافة التطوع والمساهمة في تطوير الأعمال التطوعية ودعم المسؤولية الاجتماعية وتوثيق حب العمل التطوعي، من خلال تعميق التواصل بين أصحاب الشخصيات التطوعية وبين مختلف الأجيال إلى جانب نقل الخبرات التطوعية إلى الفئات المستهدفة .