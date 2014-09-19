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«خيرية محمد بن راشد» تدشن حملة إغاثية لمتضرري السيول في السودان

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«خيرية محمد بن راشد» تدشن حملة إغاثية لمتضرري السيول في السودان «خيرية محمد بن راشد» تدشن حملة إغاثية لمتضرري السيول في السودان

دشنت «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية» حملة إغاثية واسعة دعماً للمتضررين من السيول والأمطار التي ضربت معظم ولايات السودان مؤخراً، وشملت الدعم توزيع كميات من المواد التموينية والاستهلاكية على حوالي 2500 أسرة متضررة .

ودشن السفير دولة الامارات بالخرطوم حسن أحمد الشحي بمنطقة الصالحة غرب أم درمان الحملة التي تتضمن تقديم مواد تموينية للمتضررين بكل من ولايتي الخرطوم والنيل الابيض، وأكد الشحي أن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك لدعم متضرري السيول بمختلف ولايات السودان، لافتاً إلى وشائج القربى التي تربط الشعب الإماراتي بالشعب السوداني، مشيراً إلى أن الدعم يمثل امتداداً للمبادرات السابقة لمؤسسة محمد بن راشد في العمل الإنساني في شتى المجالات. .

 

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