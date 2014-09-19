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مرتضي منصور يعد بالتنازل عن قضية الشروع في قتله بعد لقاء أسر المتهمين

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مرتضي منصور يعد بالتنازل عن قضية الشروع في قتله بعد لقاء أسر المتهمين مرتضي منصور يعد بالتنازل عن قضية الشروع في قتله بعد لقاء أسر المتهمين

مرتضي منصور

قالت مصادر مقربة من أسرة أحد أعضاء رابطة أولتراس وايت نايتس، والمحبوس في قضية محاولة اغتيال المستشار مرتضي منصور، إن وفد من أمهات أعضاء الرابطة التقي مساء اليوم الخميس برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور بمكتبه، لمحاولة تقريب وجهات النظر واتسم اللقاء بالحفاوة والترحيب ، بحسب ما أوضح المصدر.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA”أن منصور تبادل أطراف الحديث مع أسر أعضاء الرابطة فيما يخص المشكلة الأخيرة، ووعدهم في نهاية اللقاء بالتنازل عن قضية الشروع في قتل و التي ينظرها القضاء.

أكدت المصادر أن اللقاء تم تصويره تلفزيونيا ليذاع غدًا في برنامج رياضي يقدمه أحمد شوبير علي قناة CBC.

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