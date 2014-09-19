Roger Vivier تكشف عن مجموعتها الشتوية في أجواء احتفالية

كشفت العلامة الفرنسية روجيه فيفييه Roger Vivier عن أحدث مجموعاتها لموسم خريف وشتاء 2014-2015، في متجرها الكائن وسط العاصمة بيروت، وذلك ضمن فعاليات أسبوع بيروت للفنون 2014 الذي افتتحه وزير الثقافة ريمون عريجي، الذي جال على المحلات المشاركة ومن بينها بوتيك روجيه فيفييه واطلع على الأعمال الفنية التي انتشرت داخل شوارع الوسط التجاري وفي المحلات المشاركة. وكانت واجهة البوتيك قد إزدانت بقطعة فنية للفنانة كاتيا طرابلسي التي أضافت لمسةً مميزة على الديكور الأنيق والفاخر للبوتيك بتوقيع المصمم العالمي Herve Van Der Straeten.

مجموعة روجيه فيفييه Roger Vivier لهذا الموسم اتّسمت بتنوّعها وتصاميمها المترفة، فقدّمت عدداً من الحقائب المصنوعة من أفخم الجلود الطبيعية، أو المزيّنة بحبات الباييت البرّاقة، بالإضافة الى عدد من الأحذية، بعضها مسطّح بتصميم بسيط ومريح وفي الوقت نفسه أنيق، وبعضها الآخر مصنوع من الجلد اللماع ومزيّن بكعب عال، يصلح لأفخم الإطلالات والمناسبات. أما لوحة الألوان فكانت شتوية بامتياز، تراوحت بين النيلي والأحمر الداكن والأسود والزيتي... بالإضافة الى لمسات اللون الذهبي المشرقة.

اطلعي على الصور المرفقة، وتعرّفي أكثر على مجموعة Roger Vivier للموسم الشتوي الجديد.