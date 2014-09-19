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جلسة صلح بين الكلاحين وأبناء الشرقية بالسويس برعاية المحافظ ومدير الأمن‎

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جلسة صلح بين الكلاحين وأبناء الشرقية بالسويس برعاية المحافظ ومدير الأمن‎ جلسة صلح بين الكلاحين وأبناء الشرقية بالسويس برعاية المحافظ ومدير الأمن‎

العربي السروري

عقد مساء اليوم جلسة صلح كبيرة بين عائلات جمعية الكلاحين، وأبناء الشرقية بميدان أحمد حلمي بمنطقة السيد هاشم بحي الجناين بالسويس برعاية اللواء العربي السروي محافظ السويس، واللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس واللواء محمد شمس مساعد أركان قيادة الجيش الثالث، والدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية.
> بدأ اللقاء بتلاوة القراءن الكريم عقب صلاة المغرب وقام ممثلين من العائلاتين بمصافحة بعضهما وتبادل السلام معلنين نهاية الخصومة بينهما على خلفية وقوع مشادات بين أبناء الكلاحين والشرقية منذ شهور أسفر عن مصرع أحد الرجال ونشبت ثأر بينهما.

قام عدد من قيادات ورجال أبناء الصعيد بالسويس من الكلاحين بالحديث مؤكدين على أهمية العفو عند المقدرة وعدم ارراقة أى دماء فضلا عن الحديث عن عدد من الايات القراءنية والاحاديث النبوية تدعيما على هذا الصلح.

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