وكيل التعليم بالغربية يحضر الاجتماع الخاص بالجودة

حضر احمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اﻻجتماع الخاص بقياس جودة التعليم بالإدارات بمركز مصادر التعليم بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات بإدارة شرق طنطا التعليمية وترأس الاجتماع الدكتور سراج الديب مدير إدارة قياس جودة التعليم، وبحضور كل من الدكتور احمد الرفاعى ، و محمود عليوة والدكتور شريف شعيره و طارق حنيش و بسمة شوقى و أشرف مراد أعضاء الإدارة وممثلو الإدارات العشر لمحافظة الغربية.

وناقش الاجتماع، موقف تدريب جميع مدارس الإدارة على المهام المتفق عليها، وإعادة المسح حسب استمارة الوزارة، والمدارس الداعمة، والتقرير الشهري المختصر.

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة تدريب مدارس الإدارات كلها على عمل رؤية ورسالة وتقييم ذاتي لها وتفعيل وحدة التدريب بها وخطة الأمن والسلامة وخرائط المنهج ونواتج التعلم.

وأكد الدكتور سراج الديب ، مدير إدارة قياس جودة التعليم، أنه قد تم الانتهاء من ثمانين بالمائة من هذه التدريبات وتعهد من لم ينته من التدريبات أن ينتهى خلال الأسبوعين القادمين على أقصى تقدير.