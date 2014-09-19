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كيم كردشيان تكسب التحدي و ويندي ويليامز تنفّذ الشرط

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كيم كردشيان تكسب التحدي و ويندي ويليامز تنفّذ الشرط كيم كردشيان تكسب التحدي و ويندي ويليامز تنفّذ الشرط

الخميس 18-09-2014 21:16

بعد زواج النجمة العالمية Kim Kardashian من مغني الراب Kanye West، قالت المذيعة الشهيرة Wendy Williams إن زواجها لن يستمر لأكثر من 72 يوماً، وأصرّت حينها على أن توقعاتها لا تخيب أبداً عندما يتعلق الأمر بالمشاهير.

الآن وبعد مرور اشهر على إرتباط هذين النجمين، خسرت Williams الرهان الذي قطعته على الهواء مباشرة، فأُجبرت على تناول لحم غراب خلال تقديم برنامجها.

من جهة أخرى، وخلال حلولها ضيفة على برنامج "Australia’s Today"، لفتت Kardashian إلى أن الوقت حان كي تنجب أخ أو أخت لإبنتها الوحيدة North West، وقالت "إننا نحاول، لكن هذه مشيئة الله".

 

 

 

 

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