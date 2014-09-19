في أفلام عيد الأضحى..صراع نجوم الصف الأول والثاني

يستعدّ عدد من الفنانين لطرح أعمالهم السينمائيّة في موسم عيد الأضحى المقبل، الذي يُعدّ آخر مواسم عام 2014.

أسهم رمضان

ويغلب على طابع الأفلام في هذا الموسم المنافسة بين نجوم الصف الأول والثاني، إذ يدخله الفنان محمد رمضان بفيلمه "واحد صعيدي". ومن المُتوقّع أن يُحقق نجاحاً كبيراً، خصوصاً في ظلّ زيادة أسهم رمضان التي حققها بعد مسلسله الأخير "ابن حلال"، إذ حصل على نسبة مشاهدة عالية، متفوّقاً بذلك على النجوم الكبار. فيلم "واحد صعيدي" من تأليف عبد الواحد العشريّ، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

هروب السقا

وبعد عدة تأجيلات، تقرّر أخيراً عرض الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة" في عيد الأضحى، الذي يشارك في بطولته: الفنان المصري أحمد السقّا، والتونسية هند صبري، وأروى جودة. أمّا الإخراج فهو لعمرو عرفة. ويُعدّ الجزء الثاني للفيلم استكمالاً لرحلة منصور حنفي ودخوله السجن وهروبه خلال ثورة 25 يناير. وقد جسّد شخصيّته الممثل أحمد السقّا.

خطّة خالد وفريال

ويدخل الماراثون أيضاً فيلم "خطة بديلة"، للنجوم: خالد النبوي، وفريال يوسف، وتيم حسن، حيث يجري تصويره حالياً على قدم وساق من أجل عرضه في موسم عيد الأضحى، الذي يدخل فيه أيضاً فيلم "حديد"، للفنان عمرو سعد في أول تجربة سينمائية له مع شركة السبكي للإنتاج. وسيكون هذا الفيلم بمثابة العودة لعمرو، بعد غياب أربعة أعوام عن الشاشة الكبيرة، بعد أن كان آخر أعماله في عام 2010 فيلم "الكبار"، الذي قدّمه مع زينة.

ويشارك عمرو في بطولة فيلم "خطة بديلة"، للكاتب مصطفى سالم، النجمان: درّة زروق، وتامر عبد المنعم، فيما يتولى الإخراج أحمد البدري.

رانيا تعود

وتدخل الفنانة رانيا ياسين الماراثون بفيلمها "كارت ميموري"؛ وذلك بعد فترة انقطاع استمرّت لسنوات عن السينما، بمشاركة الفنان خالد سليم.

أمّا المغني الشعبيّ سعد الصغير فيدخل المنافسة أيضاً، بمشاركة بوسي ومحمود الليثي، من خلال فيلم "عمر وسلوى".

حماتي بتحبّني

بدوره، يعود الممثل الشاب محمود عبد المغني إلى الساحة السينمائية بفيلمه "النبطشى"، بمشاركة إدوارد وهالة صدقي، وإخراج إسماعيل فاروق. وينافس محمود في السباق المطرب حمادة هلال، بفيلمه "حماتي بتحبني"، الذي يمثّل أيضاً العودة لميرفت أمين إلى السينما بعد غياب.

من جانبها، تشارك الفنانة دينا فؤاد في فيلم "وش سجون"، الذي يجمعها بأحمد وفيق وأحمد عزمي، إذ سيعرض العمل في عيد الأضحى أيضاً.

وبمشاركة علا غانم، وميريهان، يُعرض فيلم "حارة مزنوقة"، للمخرج بيتر ميمي.

شعبي الثلاثي

وفي أوّل بطولة مطلقة له، يُعرض للممثل رامي غيط فيلم "المواطن برص".

وضمن إطار الأفلام الشعبية، يُعرض فيلم "واحد بيسوق واتنين في الصندوق"، الذي يقوم ببطولته الثلاثي: أوكا، وشحته، وأورتيجا، إلى جانب الأردنية هيام الجياعي، وعايدة رياض وعلاء مرسي.