من هو الفنّان المصري الذي يتمنّى تجسيد شخصيّة رشدي أباظة ويخشى منها؟

كشف الفنّان المصري أسامة أسعد عن أمنيته بتجسيد سيرة حياة الفنان رشدي أباظة، بسبب شخصيّته المبهرة، ولم يخفِ صعوبة تجسيد مثل هذه الشّخصيّة معتبرها حلماً صعباً بالنّسبة له ويخشى منه.

وفي لقاء له عبر راديو "أورينت"، انتقد الفنّان المصري الحال الذّي وصلت إليه السّينما المصريّة اليوم، سيّما بسبب تركيزها بعد الثّورة على حياة العشوائيّات والحارات الشّعبية، وما إلى ذلك من مشاكل وعنف وقتل.

وأشار أسعد إلى أنّ صنّاع الأفلام المصريّة يبرّرون توجّههم للعنف بأنّهم يرصدون الواقع، في وقت لم ينكر الفنّان الشاب أهميّة نقل الواقع لكنّه طالب أيضاً بإعطاء صورة جميلة عن البلد، وليس فقط التركيز على المشاكل، ومنح الناس الأمل والتفاؤل من خلال السّينما، مثلما يفعل الغرب الذين يحاولون نقل أجمل صورة عن بلادهم من خلال السّينما.

ولفت الفنّان المصري إلى أنّ أحدث مشاركاته في السّينما كانت من خلال فيلم "زكزاك" الذي سيعرض قريباً، فيما كان له مشاركة العام الفائت إلى جانب جمال سليمان وهاني سلامة في فيلم "الرّاهب"، ولكن تم تأجيل عرضه بسبب مشاكل إنتاجية. ويحكي الفيلم عن الرّهبنة في الديانة المسيحيّة والتسامح، والفرق بين التّطرف والاعتدال.

وعلى الصّعيد الدرامي، يشارك أسعد في الجزء الثاني من مسلسل "سيرة حب" إلى جانب سيرين عبد النور، ومكسيم خليل، فيما يلعب أسعد دور ضابط مباحث يتعامل مع رجال المجتمع ويكشف كل ألعابهم وطرقهم الملتوية.

واعتبر الفنّان الشّاب أنّ الدراما العربيّة تشهد موسماً جديداً يزخر بالتّعاون المشترك، مشيراً إلى أنّ الأعمال المشتركة تخلّصت من عقدة العرض في الموسم الرّمضاني، إضافة إلى طرحها قصص حب رومانسيّة جميلة، بعيدة عن الدّمويّة والأحداث المأساوية، كذلك فإنها تسهم في شهرة وانتشار الفنّان على مستوى العالم العربي كلّه.

وعن تجسيد الفنّانين السوريّين لشخصيّات تاريخيّة ضمن الدراما المصريّة، علّق أسعد: "نجوم سوريا متميزين، وسوريا قدّمت أعمال هامة جداً قبل الأحداث الدّامية فيها، وعلى العكس مشاركتهم ضمن دراما بلادنا هي دعم لنا وهم يقفون معنا في سبيل تطوير الدراما المصريّة أكثر وأكثر، والفائدة مشتركة بيننا هم يفيدوننا ونحن نفيدهم".