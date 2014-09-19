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الزايد لـ "سيدتي نت": مسلسل جديد لناصر القصبي في رمضان على MBC

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الزايد لـ "سيدتي نت": مسلسل جديد لناصر القصبي في رمضان على MBC الزايد لـ "سيدتي نت": مسلسل جديد لناصر القصبي في رمضان على MBC

الجمعة 19-09-2014 00:59

في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" قال عبدالرحمن الزايد مدير إنتاج مؤسسة نوافذ للإنتاج الإعلامي، التي يملكها النجم ناصر القصبي، والتي سيكون باكورة إنتاجها برنامج "بعيون سعودية"، الذي سيعرض قريباً على قناة MBC أنه تم تأجيل مسلسل الفنان ناصر القصبي "بيوت من تراب"، الذي كان من المقرر بدأ تصويره في 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، حيث أن العمل سيتم إنتاجه لغير رمضان.

وأرجع الزّايد أسباب ذلك إلى نقل بعض مشاهد العمل الخارجية ليتم تصويرها في الرياض، على أن تبقى تصوير المشاهد الداخلية في دبي كما كان مقراراً، وتابع: "نحتاج بعض الوقت لتجهيز وتحضير مواقع تصوير المسلسل الجديدة في الرياض، بجانب تصوير جزء من العمل في دبي، حيث سيتم التّصوير بين والإمارات".

وأكد الزايد أنّ التّأجيل جاء ليتيح الفرصة أمام الفنان ناصر القصبي ومؤسسته الإنتاجية "نوافذ"، من أجل التّحضير لمسلسله الرمضاني الجديد، المزمع عرضه على شاشة MBC، رافضاً التّوضيح أكثر حول هذا العمل الجديد لرمضان، فيما لفت إلى أن مشاركة القصبي في لجنة التحكيم ببرنامج "عرب جوت تالنت 4" حال دون بدء تصوير "بيوت من تراب".

وأوضح الزايد أن "بيوت من تراب" هو مسلسل تراجيدي اجتماعي يتخلله مواقف كوميدية، تدور أحداثه حول مواطن سعودي عادي يجسد دوره ناصر القصبي، يعيش حياته في الرّياض هو وعائلته، فيما تطرأ على حياتهم العديد من التغييرات خلال 50 عاماً، مبيناً أنّ العمل يتكون من 150 حلقة تلفزيونية، على مدى خمسة أجزاء، من إخراج عبدالخالق الغانم.
ولفت الزايد إلى أن "نوافذ" اتفقت بالفعل مع العديد من النّجوم من المملكة والخليج على بطولة المسلسل، ومنهم: عبدالله السناني، وحبيب الحبيب، وريماس منصور، ومريم الغامدي، ومحمد المفرح، ومحمد القس، ومروة محمد، ومريم حسين، وسناء بكر يونس، وزارا البلوشي، وأميرة محمد، وغصون طحان من سوريا.

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سيدتي

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