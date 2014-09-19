بالفيديو.. الجيش السوداني يعلن اكتشافه علاج لـ«الإيدز»

أعلن الجيش السوداني عن تمكنه من علاج مريض بـ«الإيدز» وبعد إعادة فحوصات للمريض أتضح خلو المريض من فيروس الإيدز بنوعيه بنسبة 100%، لتكون بذلك أول حالة شفاء من مرض الإيدز على مستوى العالم وأبدى الجيش السوداني استعداده لعلاج مرضى الإيدز من داخل وخارج السودان.

جاء ذلك على لسان الرائد محمد مصطفى عبدالدائم، الاختصاصي الاجتماعي بمستشفى عطبرة العسكري بولاية نهر النيل السودانية شمالي العاصمة الخرطوم، والذي يعمل في برنامج الفحص الطوعي والإرشاد النفسي لمرضى الإيدز بولاية نهر النيل وكمنسق للبرنامج العالمي للأمراض المستعصية وأمراض المناعة والسرطان.

ويحكي الرائد محمد عبر فيديو تحصل عليه موقع «سوداناس» السوداني: «حضر إلينا مريض يحمل فيروس الإيدز وبعد إجراء الفحوصات التأكيدية أتضح أنه يحمل فيروس الإيدز بنوعيه الاثنين، وقد قام المربض بمقابلة الدكتور راشد والذي أعطاه علاج للإيدز مكون من الأعشاب الآمنة والفعالة إكلينكياً في علاج مرض الإيدز وبعد مرور 21 يوم تم إعادة فحوصات للمريض حيث اتضح خلو المريض من فيروس الإيدز بنوعيه بنسبة 100%، وبذلك نعلن شفاء المريض التام من مرض الإيدز، لتكون بذلك أول حالة شفاء من مرض الإيدز على مستوى العالم، وحالياً بدأنا في برنامج ضخم لعلاج مرضى الإيدز من داخل وخارج السودان».

وتابع: «كما بدأنا في إجراءات الحصول على براءة الاختراع العالمية في علاج مرضى الإيدز باسم دكتور راشد خضر المبارك الباحث في الصيدلة الإكلينكية وعلاج الأمراض المستعصية وأمراض المناعة والسرطان».

وأضاف الرائد بالجيش السوداني محمد مصطفى أنه «سيتم نشر اختراع علاج الإيدز في المجلات والدوريات العلمية والعالمية مع البحوث والأوراق العلمية المصاحبة له، إضافة لنشره بالتنسيق مع المنظمات الأممية المهتمة بمرض الإيدز على مستوى العالم بإذن الله».