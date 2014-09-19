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واشنطن تفرض عقوبات على 2 من زعماء الحرب في جنوب السودان

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من زعماء الحرب في جنوب السودان متهمين بارتكاب تجاوزات و«تهديد السلام والاستقرار» في هذا البلد، كما اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس.

وهذا المسؤولان هما جيمس كوانغ شول وهو احد زعماء القوات المناهضة للحكومة في ولاية الوحدة بجنوب السودان وسانتينو دينغ وول قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان.

وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، في بيان اصدرته الوزارة ان هذين المسؤولين «يطيلان امد النزاع في جنوب السودان وقاما باعمال عنف تستوجب العقاب».

ويقود جيمس كوانغ شول وهو عضو سابق في الجيش الشعبي لتحرير السودان، القوات المناهضة للحكومة في ولاية الوحدة النفطية وقواته متهمة بقتل مدنيين بينهم نساء واطفال وبارتكاب عمليات اغتصاب واعتداء على مدارس ومستشفيات.

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