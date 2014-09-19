مجلس الأمن: فيروس «إيبولا» يهدد السلم والأمن الدوليين

أصدر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع قرارًا يدعو إلى التحرك لوقف التفشي المرعب لفيروس «إيبولا» في غرب أفريقيا، معتبرًا أن هذا الوباء يمثل «تهديدا للسلم والامن الدوليين».

وهي المرة الاولى التي يصف فيها مجلس الأمن حالة طوارئ صحية بأنها تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين، وإحدى المرات النادرة في تاريخه التي يتدخل فيها في ازمة متعلقة بالصحة العامة. وفي الواقع فان المجلس لم يسبق له ان أصدر قرارات تتعلق باوبئة إلا مرتين في العام 2000 و2011 وكلاهما كان بشأن فيروس الإيدز.

وفي قراره قال المجلس إنه «قرر ان التفشي غير المسبوق لوباء إيبولا في غرب أفريقيا يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين».