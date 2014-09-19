بالفيديو .. فتحي يتذوق الهزيمة في الدقيقة 94 أمام السد

خسر أحمد فتحي لاعب وسط أم صلال في مشاركته بالجولة الرابعة أمام ضيفه السد بهدفين لهدف يوم الخميس.

ولعب فتحي المباراة كاملة، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 92.

وسقط أم صلال بهدف قاتل في الدقيقة 94 بعد أن كانت النتيجة 1-1.

افتتح لي جونج سو التسجيل للسد في الدقيقة 80، وتعادل تونكاي شانلي في الدقيقة 89، وباتت دقائق حتى يحصد الفريقان نقطة.

ولكن هدف في الدقيقة 94 عن طريق محمد كسولا حسم النقاط الثلاثة للسد.

وقدم فتحي مباراة طيبة وكانت له أكثر من تصويبة على المرمى، وبات هو أكثر اللاعبين محاولات على المرمى في الفريقين بأربع تسديدات.

وارتكب أحمد فتحي أربعة أخطاء وحصل على مثلهم.

وتعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها هي الانذار الثاني له في الدوري القطري.

ورفع السد رصيده للنقطة التاسعة بالمركز الثاني، وتوقف رصيد أم صلال عند أربع نقاط بالمركز الثامن.

طالع | ملخص لمسات أحمد فتحي في المباراة

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