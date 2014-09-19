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ما لا تعرفه عن مشروع تطوير ميناء نويبع البحري (إنفوجراف)

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ما لا تعرفه عن مشروع تطوير ميناء نويبع البحري (إنفوجراف) ما لا تعرفه عن مشروع تطوير ميناء نويبع البحري (إنفوجراف)

نقلة حضارية في مجال النقل البحري ينتظرها المصريون من مشروع تطور ميناء نويبع، الذي وصفه رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بأنه أحد أضخم المشروعات في والوطن العربي أجمع.

وسيساهم المشروع الكبير في تنمية شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة التي طالما تم إهمالها في الفترات الماضية من تاريخ مصر، حيث من المفترض أن يزيد المشروع من حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، ويوفر فرص عمل لأبناء سيناء، كما من المنتظر أن يخلق مجتمعًا تجاريًا وعمرانيًا جديدًا.

وسيتكلف المشروع 300 مليون جنيه مصري، فيما نوضح تفاصيل المشروع في الإنفوجراف التالي:

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