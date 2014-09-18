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اليابان وأمريكا بصدد عقد اجتماع وزاري حول الشراكة عبر المحيط الهادئ

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أعلنت مصادر يابانية مطلعة، الخميس، أن اليابان والولايات المتحدة ستعقدان محادثات على المستوى الوزاري خلال الأسبوع المقبل حول القضايا الثنائية المتعلقة بمبادرة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، في الوقت الذي تبذل فيه واشنطن جهودها من اجل التوصل إلى نتائج ملموسة بهذا الشأن خلال العام الجاري.
>وأوضحت المصادر- بحسب وكالة أنباء «كيودو» اليابانية- أن وزير الاقتصاد الياباني أكيرا اماري المسؤول عن محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ، سيزور واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للقاء الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان.
>كانت طوكيو وواشنطن على خلاف بشأن استثنائات اقترحتها طوكيو بالنسبة لإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الرئيسية، بما في ذلك لحوم البقر والخنازير، في إطار مبادرة تحرير التجارة بين دول المحيط الهادئ المعروفة باسم الشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تجري بشأنها المفاوضات بين 12 دولة أمريكية وآسيوية.

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