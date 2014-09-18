مصرع عامل داخل منزله بقرية ببنى سويف بدون شبهة جنائية

لقى عامل مصرعه داخل منزله إثر أزمة قلبية حادة وهبوط فى الدورة الدموية وعثر أهالى قرية بنى حمد على جثته داخل منزله بعد أن انبعث من منزله روائح كريهة وقاموا بفتح منزله ووجدوا جثته داخل المنزل .

وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن بنى سويف بلاغ من إدارة النجدة بأن بعض أهالى قرية بنى حمد التابعة لمركز بنى سويف بالعثور على جثة “فرج نعيم عويس” .

وبتوقيع الكشف الطبى عليه من قبل مفتش الصحة قرر أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ولا توجد شبهة جنائية .

وتبين من التحريات أنه أثناء سير “احمد بيومى” بجوار مسكن العامل اشتم رائحة كريهة منبعثة من داخل المسكن وعند قيامه وبعض الأهالى بفتح باب المسكن فوجئوا بوجود جثة العامل لكونه يعيش بمفرده لوجود خلافات بينه وبين زوجته .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة .