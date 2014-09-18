تحرير صاحب محجر ومساعده وهروب المتهمين بقنا‎

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من تحرير صاحب محجر ومساعده واسترجاع السيارة المختطفة فيما تمكن المتهمين الأربعة من الهروب بالدروب الصحراوية بأبوتشت .

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحرير كلا من “عاطف .ع. أ” عياد صاحب محجر بنجع حمادى و “جرجس .ن . أ ” بعد تحديد خط سير المتهمين الأربعة وذلك أثناء نقل المختطفين فى الطريق الصحراوى الغربى فى مدخل مركز أبو تشت، كما تمكنت القوة الأمنية من استعادة سيارة المختطف الأول وضبط سيارة المتهمين بينما تمكن المتهمون الأربعة من

> الفرار فى فى أحد الدروب الصحراوية .

وتواصل قوات الأمن محاصرتهم لضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .