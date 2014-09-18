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مساعد وزير الداخلية: تدمير 95 % من الأنفاق بسيناء

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مساعد وزير الداخلية: تدمير 95 % من الأنفاق بسيناء مساعد وزير الداخلية: تدمير 95 % من الأنفاق بسيناء

اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية

قال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام: إنه تمت إزالة 95 % من الأنفاق في سيناء، وأن قوات الجيش تعمل حاليا على إزالة الأنفاق المتبقية.

وأشار «شفيق»، في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء اليوم، إلى أنه لأول مرة تكون مهددة من كافة حدودها، مضيفا: «مهددون من كافة الحدود لكننا قادرون على تأمين البلاد من أية مخاطر».

وأوضح «شفيق»، أن أجهزة الأمن قادرة على صد أي هجمات إرهابية، مجددا دعوته للشعب بالوقوف خلف الجيش والشرطة لتطهير مصر من الجماعات الإرهابية، على رأسهم جماعة الإخوان.

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