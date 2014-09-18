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افتتاح 20 مدرسة جديدة بسوهاج مع بداية العام الدراسي الجديد‎

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افتتاح 20 مدرسة جديدة بسوهاج مع بداية العام الدراسي الجديد‎ افتتاح 20 مدرسة جديدة بسوهاج مع بداية العام الدراسي الجديد‎

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

صرح اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج أن الأجهزة المعنية على مستوى المحافظة أنهت استعدادها لبداية العام الدراسي الجديد، حيث أنة ستتم افتتاح 20 مدرسة جديدة، وتأتي في إطار خطة المحافظة لتقليل الكثافة العالية داخل مدارس مما يساعد في رفع مستوى العملية التعليمية مع بدابة العام الدراسي الجديد كما تم عمل صيانة لعدد من المدارس منها صيانة جزئية وصيانة كاملة .

ويتم الإسراع في تسليم الكتب المدرسية للطلاب في جميع المراحل التعليمية مع عدم ربطها بالمصروفات، بالإضافة إلى تشكيل قوافل طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة للمرور على جميع المدارس لتوقيع الكشف المجاني على الطلاب وإعطائهم التطعيمات المختلفة ضد الأمراض الوبائية والموسمية لجميع الطلاب.

كما تم التاكيد على رؤساء المدن والقرى بإزالة القمامة والاشغالات من أمام المدارس بجميع مدن وقرى المحافظة وتم عمل دهانات للحوائط والمباني وأسوار جميع المدارس، لتظهر بشكل جمالي مناسب مع بدء العام الدراسي.

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