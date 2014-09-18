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مخلفات المحال التجارية صداع مزمن فى رأس المحليات بسوهاج

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مخلفات المحال التجارية صداع مزمن فى رأس المحليات بسوهاج مخلفات المحال التجارية صداع مزمن فى رأس المحليات بسوهاج

أكوام من القمامة تخلفها عدد من المحال التجارية بمدن محافظة سوهاج بصورة دورية أصبحت بمثابة صداع مزمن فى رأس المحليات، فعدم التزام أصحاب المحلات التجارية بالقرارات الخاصة بضرورة توافر صندوق أو حاوية صغيرة للقمامة خاصة لكل محل أو مجموعة محلات أصبح مبرر لإلقاء مخلفات المحلات التجارية فى نهاية اليوم فى أماكن متفرقة .

وتسبب ذلك في تشوية المظهر الجمالى للمدن والأحياء، كما أن عدم وجود قرارات حاسمة أو متابعة للقرارات الصادرة بتنظيم تلك المسالة جعل الجميع يتصرف كما يشاء وبصورة عشوائية ولعل المنطقة التجارية بحى غرب ومحلات ميدان الثقافة ومحلات شارع 15 بحى شرق سوهاج ومناطق عديدة تمثل بؤر للقمامة وتراكمات لمخلفات تلك المحلات .

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