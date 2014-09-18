فياريال يخطف تعادلا ثمينا من ملعب مونشنجلادباخ بالدوري الأوروبي

(إفي): خيم التعادل الإيجابي على لقاء بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وضيفه فياريال الإسباني بهدف لمثله، بينما حقق ابولون ليماسول القبرصي فوزا صعبا على ضيفه زيوريخ السويسري (3-2) في اطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أوروبا.

وفي اللقاء الاول، عانى فريق "الغواصات الصفراء" في الشوط الاول من الضغط على دفاعه، ما استغله مونشنجلادباخ (المتوج باللقب عامي 1975 و1979) ليتقدم في عقر داره (ق22) بتسديدة صاروخية من لاعب الوسط باتريك هيرمان بعد تلقي كرة ابعدها لاعب فياريال فيكتور لويز.

وتعادل المهاجم النيجيري إيكيتشوكو أوتشي (ق67) في أول لمسة له في اللقاء بعد نزوله بديلا لتوماس بينيا.

وتعد هذه أول مباراة أوروبية لفياريال منذ عامين بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وفي نفس المجموعة، فاز أبولون ليماسول القبرصي على زائره زيوريخ السويسري (3-2).

تقدم الفريق القبرصي في عقر داره بهدف (ق9) عبر لاعب الوسط فوتيوس بابوليس.

وأضاف لاعب الوسط ماركوس كولون الهدف الثاني (ق40).

بينما سجل ريكان الهدف الأول لزيوريخ (ق50) قبل ثلاث دقائق من احراز يابي يابو هدف التعادل (ق53).

وحقق ليماسول الفوز بفضل خطأ للاعب فيليبي كوتش الذي سجل هدفا في مرماه.

وبذلك يحصد كل من مونشنجلادباخ وفياريال نقطة واحدة في المركزين الثاني والثالث، بينما يحصد أبولون ليماسول أول ثلاث نقاط في البطولة ليتصدر المجموعة.