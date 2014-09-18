توتنام يتعادل مع بارتيزان بلجراد.. وبيشكتاش يفشل على ملعبه

(إفي): تساوت الرؤوس في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أوروبا لكرة القدم في الجولة الافتتاحية بعد تعادل بيشكتاش التركي مع ضيفه أستيراس تريبوليس اليوناني بهدف لمثله، فيما تعادل بارتيزان بلجراد الصربي سلبيا مع زائره توتنهام الإنجليزي.

وبفارق الأهداف يأتي بيشكتاش وأستيراس في المركزين الأول والثاني، ومن خلفهما بارتيزان وتوتنهام.

تقدم الفريق التركي بهدف لاعبه الألماني جوخان توري (ق33) وخطف الضيوف التعادل في الوقت القاتل (ق88) عبر هدف الأرجنتيني فاكوندو بارا.

في صربيا فشل بارتيزان بلجراد صاحب الأرض في هز شباك ضيفها الإنجليزي توتنام الذي اكتفى هو الآخر بالتعادل مرتضيا بالنقطة.

وتصدر إف سي كوبنهاجن الدنماركي المجموعة الثانية ببطولة دوري أوروبا بعد تغلبه اليوم في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات على ضيفه هلسنكي الفنلندي بهدفين دون رد.

وسجل المهاجم الدنماركي ماتياس زانكا ثنائية كوبنهاجن في الدقيقتين 68 و81 من الشوط الثاني.

واستفاد كوبنهاجن من التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة كلوب بروج البلجيكي وضيفه تورينو الإيطالي، ليتقاسما المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة.