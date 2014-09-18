الرئيس السوداني يصدر قرارا بتعيين مدير جديد للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا، الخميس، بإعفاء كل من معتصم فضل عبدالقادر من وظيفة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة القومية، ومحمد حاتم سليمان من وظيفة مدير عام الهيئة العامة للتلفزيون القومي بالسودان.

>وأصدر البشير قرارا بتعيين السمؤل خلف الله القريش مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والزبير عثمان أحمد نائبا للمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

>وفى ذات السياق، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بتكوين لجنة لمراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون برئاسة وكيل وزارة المالية، وتختص اللجنة بمراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي واتساقه مع المهام والواجبات التي تقوم بها الهيئة الجديدة وكفاية الوظائف وعدد العاملين واستيعاب الهيكل للعاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .

>كما أصدر البشير قرارا بتكوين لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في ضوء توصيات المؤتمر القومي الثاني حول قضايا الإعلام برئاسة وزير الدولة بوزارة العدل السودانية.

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