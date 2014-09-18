بالصور.. 3 أجيال من القبعات الملكية في بريطانيا

باستخدام الريش الناعم الخفيف، مع ظلال من الألوان الزاهية المتناقضة في بعض الأحيان، استطاع ابن صانع الأحذية، فيليب سومرفيل، الذي توفي هذا الأسبوع، على مدى ثلاثة أجيال ملكية، تصميم القبعات الجريئة للملكة إليزابيث وبعدها الأميرة ديانا والآن كيت ميدلتون، بحسب مجلة «ديلي ميل» البريطانية.

الملكة إليزابيث تعتمر أحد قبعات سومرفيل

كان دائما الجزء المميز في أي زي ملكي هو القبعة، حيث حظي سومرفيل بحياة مهنية ناجحة وحافلة، فكان يصمم القبعات كذلك لعدد لا يحصى من المشاهير لما يقرب من 50 عاما.

الأميرة ديانا تعتمر إحدى قبعات سومرفيل

كانت الملكة إليزابيث تثق فيه ثقة كاملة وكانت على استعداد لتجربة مختلف الأشكال والألوان، وتنفذ جميع نصائحه فيما يتعلق بالقبعات.

وكان لسومرفيل تأثيرا مماثل على الأميرة ديانا، وشجعها على ارتداء القبعات المشرقة التي تجذب العيون.

كيت ميدلتون تعتمر أحد قبعات سومرفيل