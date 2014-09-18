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مسؤول صيني يشنق نفسه بعد فصله بسبب اتهامات بالفساد

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قالت وسائل إعلام صينية إن مسؤولا في شرق الصين شنق نفسه، الخميس، عقب فصله من منصبه بعد التحقيق معه في مزاعم فساد وحضوره لحفل اتسم بالبذخ الشديد.

ولم تقدم الوكالة تفسيرا يذكر بعد تقارير عن انتحار عدد من المسؤولين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا نقلا عن بيان إن المسؤول المنتحر هو لو تشو تشوان (50 عاما)، رئيس الحزب الشيوعي الحاكم في أحد أحياء مدينة نانجينغ.

وذكرت «شينخوا» أن لو فصل في يونيو بعد أن أثبت التحقيق أنه قبل الدعوة لحضور عشاء مترف خلال زيارته لمنطقة صناعية.

وجاء في التقرير أن «السلطات أرادت أن تجعل من فصل لو مثلا لتحذير المسؤولين حتى لا ينتهكوا قواعد الاقتصاد في الإنفاق».

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