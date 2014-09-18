شمال سيناء تخصص حافلات لنقل المدرسين إلى وسط المحافظة والشيخ زويد ورفح

أكد الأستاذ حسن حجازي وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء إن الديوان العام بالمحافظة خصص حافلات لنقل المعلمين العريش إلى مدارس وسط سيناء والشيخ زويد ورفح، في مواعيد محددة ذهابًا وإيابًا.

جاء ذلك أثناء اجتماع حجازي مع مديري الإدارات التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد .

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع أجهزة الأمن بأن يتم السماح بمرور حافلات المعلمين من الحواجز الأمنية المغلقة، حرصًا على وصولهم في مواعيدهم مع وضع شارات على الحافلات توضح أنها خاصة بنقل المعلمين.

وتم تشكيل غرفة عمليات مكلفة بمتابعة انطلاق الدراسة في الأسبوع الأول، تتلقى بيانات محدثة عن أعداد الطلاب ونسب الغياب وأي شكاوى تتعلق بانتظام الدراسة سواء للطلاب أو المعلمين.

ومن جانبه قال مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية حسن صقر، إنه تم نقل طلاب خمسة مدارس بالشيخ زويد إلى مواقع بديلة عن مناطق التوتر الأمني، وعمليات المداهمات التي تنفذها القوات المسلحة ضد البؤر الإرهابية