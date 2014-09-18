مقتل ضابط بارز في الجيش الليبي بأيدي مسلحين مجهولين في بنغازي

اغتال مسلحون مجهولون ليل الأربعاء الخميس في مدينة بنغازي شرق ليبيا قائد أركان سلاح الجو الليبي السابق، العميد ركن طيار أحمد حبيب المسماري، بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية.

> وقال مسؤول عسكري في قاعدة بنينا الجوية طلب عدم ذكر اسمه إن «مسلحين مجهولين اغتالوا ليل الأربعاء الخميس قائد أركان سلاح الجو الليبي السابق العميد ركن طيار أحمد حبيب المسماري في منطقة الحدائق وسط مدينة بنغازي».

> وكان المسماري رئيسا لاركان سلاح الجو في رئاسة الأركان العامة للجيش قبل أن يقال من منصبه في أبريل الماضي على خلفية حضوره لاجتماع في قاعدة بنينا الجوية بقيادة اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر الذي يقود معارك ضد الإسلاميين في المدينة منذ شهر مايو الماضي فيما يعرف بعملية «الكرامة».

> وأحيل المسماري في ذلك الوقت إلى المدعي العام العسكري بأمر من رئيس الأركان العامة السابق اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي، الذي عين خلفا للمسماري العقيد طيار على بودية الأبيض.

> وقال مصدر في مركز بنغازي الطبي لفرانس برس إن «المركز تلقى جثة المسماري ليل الأربعاء الخميس متوفيا نتيجة تلقيه عدة رصاصات في أماكن متفرقة من الجسد».

> وتزايدت حدة عمليات الاغتيال في مدينة بنغازي على مدى الأيام الماضية بعد أن توقفت لأسابيع نتيجة للمعارك بين قوات اللواء حفتر ومجلس شورى ثوار بنغازي المتكون في مجمله من الإسلاميين الذين باتوا شبه مسيطرين على المدينة.

> وتزايدت حدة الاشتباكات ليل الأربعاء الخميس بين قوات حفتر والإسلامين، إذ استهدفت قوات حفتر بالمدفعية الثقيلة أحياء وسط المدينة يعتقد أن الإسلاميين يتمركزون فيها.

> ووفقا لمراسل «فرانس برس» استهدفت عدة صواريخ منطقة الليثي جنوب شرق وسط المدينة لكنها لم تخلف ضحايا.

> وبحسب شهود عيان فإن دوي الانفجارات سمع بشكل قوي في أنحاء متفرقة من المدينة وأن السنة الدخان ارتفعت من عدة أماكن في المنطقة المشار إليها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة