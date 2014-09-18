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إرسال الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية التشيكية للقوات الكردية

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أرسلت جمهورية التشيك، الخميس، الشحنة الأولى من مساعداتها العسكرية للقوات الكردية التي تقاتل ضد متشددي تنظيم «داعش» شمال العراق.
>وذكر «راديو براغ» أن طائرة نقل من طراز «بوينج سي-17 جلوب ماستر 3» توجهت من مطار «باردوبيتسه» العسكري متجهة لكردستان العراق، وتحمل على متنها 25 طنا من الذخيرة بقيمة 41 مليون كورونا تشيكية، وتحوي ملايين الذخائر لبنادق كلاشنيكوف والرشاشات والقنابل اليدوية وذخيرة لراجمات الصواريخ المضادة للدبابات.
>وكانت وزارة الدفاع التشيكية قد أعلنت، الأربعاء، أنها ستقدم تدريبات لـ 31 طيار هليكوبتر عراقيا، في برنامج سيبدأ نهاية العام الجاري وسيستغرق 12 شهرا.

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