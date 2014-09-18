ملك جمال لبنان يقترح تربية سلميّة ووصيفه يكافح سرطان الأطفال

بعد اعتراضات كثيرة، خلال المؤتمر الصحافيّ الذي عقده ملك جمال لبنان 2014، ربيع الزين، الذي أقيم في فندق المركزيّة ـ مونرو، في وسط العاصمة بيروت، جراء إهمال ملوك الجمال السابقين تنفيذ مشاريعهم المعلنة، وعد ملك جمال لبنان الجديد، ووصيفه الأوّل جان بول بيطار، بأن يكون هذا العام مختلفاً عمّا سبق.

اللافت في هذا العام كان طرح كلٍّ من الوصيف الأوّل والثاني والثالث والرابع مشاريع، وعدوا بتنفيذها خلال عام ولايتهم، على عكس السنوات السابقة.

كذلك تمّ التطرق في المؤتمر إلى الكثير من الأمور التي حدثت قبل الاحتفال، منها اختيار نوال الزغبي لإحياء الحفلة بدلاً من هيفا وهبي.

وقد تطرّق السيد نضال بشراوي، منظم مسابقة ملك الجمال، إلى كلّ الكلام الذي قيل في الإعلام، فشدّد على أنّ هناك مَن يُحاول الاصطياد في المياه العكرة، موضحاً أنّ ما يهمّ في هذا العام هو التطوّر الذي طرأ على مسابقة ملك جمال لبنان، إلى جانب النجاح الكبير الذي حظيت به، معتبراً ذلك أهمّ بكثير من الردّ على من حاول الإساءة إلى هذه المسابقة وللشباب الذين تقدّموا إليها، مشيراً إلى أنّه بات الجميع يعي الأخطاء السابقة ويُحاولون تفاديها.

وبالعودة إلى مشروع ربيع، الذي يدور حول تربية الأهل لأطفالهم بالطرق السلميّة، من دون استخدام العنف، تحدّث لـ"سيدتي نت" فقال: "اخترت هذا الموضوع، لأنّني لاحظت أنّه بتوالي الأجيال، لا يزال هناك أخطاء يرتكبها الأهل أثناء تربيتهم لأطفالهم. وهذا موضوع يُعاني منه كلّ بيت عربيّ في أغلب الأحيان، حيث يقوم الخدم بتربية الأطفال".

وأشار ربيع إلى أنّه سيقوم بجهده مع جمعيّات واختصاصيين في هذا المجال لأجل تغيير بعض الأفكار السائدة في تربية الأهل لأبنائهم، من خلال القيام بمحاضرات في المدارس، يتمّ دعوة الأهل إليها كي يأخذوا منها ما يُريدون.

من جهته، اختار الوصيف الأوّل جان بول بيطار أن يكون مشروعه قائماً على دعم طفل من مركز سرطان الأطفال في لبنان. وعن اختياره طفلاً واحداً لا المؤسسة بكاملها، قال بول لـ"سيدتي نت": "يجب أن نكون واقعيين، وجمعية سرطان الأطفال في لبنان تحتاج إلى حوالى 80 مليون دولار سنوياً. ولا أعتقد أنّه باستطاعتي أنا أو الدولة تأمين هذا المبلغ. فخزينة الدولة لا تملك هذا المبلغ الطائل"، مشيراً إلى أنّ "من الأفضل اختيار شخص واحد، يتمّ إنفاق مبلغ معيّن من المال عليه، وتأمين كلّ الظروف الصحية والمادية الملائمة له، أفضل من الدخول في مشروع كبير لا نستطيع إكماله".

وتابع بيطار القول: "سأزور مركز سرطان الأطفال قريباً، وأختار الطفل. وبالنهاية لا فرق بين الأطفال عندي، وإنّما من سيهتف له قلبي سيقع عليه الاختيار". وأضاف: "مركز سرطان الأطفال يهتمّ بالجميع، ولكن أنا سأجرّب مع طفل واحد، وسأعمل بمساعدة بعض الأشخاص على تصميم غرفة في منزله، تحوي ديكورات تنتمي إلى عالم الطفولة".

تابعوا فيديو مصور ولقطات من المؤتمر لاحقاً على سيدتي نت

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