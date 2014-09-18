محلب :الحرم الجامعى له حرمة ولن نسمح بالتعدي على الأساتذه و المنشآت

أكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أنه لن يسمح بتكرار ما حدث من عنف العام الماضى فى الجامعات المصرية، وكل رئيس جامعة سيكون مسئولاً بصورة كاملة عن العملية التعليمية داخل جامعته، ونحن مستعدون لتلبية طلباتكم، والمهم هو أن يكون العام المقبل عاماً جامعياُ على أعلى مستوى.

> جاء ذلك خلال اجتماع المهندس ابراهيم محلب اليوم لمتابعة استعدادات العام الجامعى الجديد، وذلك بحضور وزراء الاوقاف، والمالية، والتعليم العالى، بالاضافة إلى رؤساء عدد من الجامعات، ومديرى أمن القاهرة، والجيزة.

> وشدد محلب على أنه لن يتم السماح بإهانة أى أستاذ جامعى، كما لن نسمح بالتعدى على المنشآت الجامعية، فهذه أموال الشعب، ولن نسمح بإهدارها، مؤكداً : “مفيش عندنا هزار ” كما لن نسمح بأى تقصير من أساتذة الجامعة ، وعليهم الالتزام باللوائح والقواعد الجامعية.

> ووجه المهندس ابراهيم محلب بضرورة الاستفادة من وزارات الثقافة، والشباب، والاوقاف فى تنظيم ندوات توعية للطلاب، ليدركوا المعنى الحقيقى للدين الإسلامى الوسطى، وقيمة الوطن ومؤسساته، والدور الحقيقي للجامعات .. مضيفا ان “الحرم الجامعى له حُرمة، ومصر التى علمت العالم لن نسمح بأن يتعدى أحد على أساتذتها، أو منشآتها التعليمية”.

> وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم العمل على ترسيخ دولة القانون، وإحترام القواعد واللوائح التعليمية، سنضع أساتذة الجامعة فوق رؤسنا، ولكن لن نترك من يرتكب العنف، أو يحرض عليه ، وأنه يجب أن يعود مرة أخرى إحترام الطلاب لأساتذتهم، ومن يٌخالف ذلك يحاسب .. مشددا علي أهمية الاهتمام بالطلاب غير القادرين، ورعايتهم رعاية كاملة، مع الاهتمام بعلاجهم على مستوى عالٍ.

> من جانبه أشار وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق، إلى أنه تم العمل على عدة مسارات إستعداداً للعام الجامعى الجديد، حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضى.

> وقال انه من أولى الخطوات التى تم تنفيذها هى عقد عدة لقاءات مع الطلاب بمركز إعداد القادة، حضرها لأول مرة سبعة وزراء، قابلوا الطلاب، وتحاوروا معهم فى مختلف القضايا، منهم وزراء الأوقاف، والشباب، والثقافة، والتخطيط، وغيرهم، وكان هناك تفاعل شديد من الطلاب مع هذه اللقاءات، كما تم تنظيم لقاءات موازية لذلك فى الجامعات، وهذه اللقاءات ستستمر على مدار العام الدراسى، وسيتم التواصل بين العمداء والوكلاء بل والأساتذة والمعيدين والطلاب، لحل مختلف المشكلات.

> وأضاف الوزير نعمل أيضاً على سرعة إصدار الكارنيهات الجامعية، ولن يدخل طالب بدون الكارنيه الحديث 2014/2015، كما نعمل على إشراك الطلاب فى عدد من الفعاليات بالجامعة، والأنشطة الطلابية، وسيكون ذلك بإدارة ذاتية للطلاب.

> علي نفس الجانب تم عقد ورش عمل بواسطة الطلاب عن ظاهرة العنف فى الجامعات، ووضعوا بأنفسهم حلولاً لهذه الظاهرة، وبدأنا فى تنفيذها، كما تم البدء فى تركيب كاميرات مراقبة فى عدد من الجامعات، لرصد أى أعمال عنف، أو تسلل أى ممن لا ينتسبون إلى الجامعة، مع تشديد الرقابة على البوابات الحديدية وأسوار الجامعة، مع التعاقد مع شركات الأمن الخاصة.