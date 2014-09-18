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الصين: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يزيد الأزمة الأوكرانية تعقيداً

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الصين: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يزيد الأزمة الأوكرانية تعقيداً الصين: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يزيد الأزمة الأوكرانية تعقيداً

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي اليوم الخميس بأن العقوبات المفروضة ضد روسيا لن تستطيع حل الأزمة الأوكرانية الراهنة بل تؤدي إلى تعقيدها فحسب.

وفي رد على سؤال حول إمكانية فرض اليابان عقوبات جديدة ضد موسكو، قال لي إن الصين تؤمن بأن فرض القيود لا يساهم في حل القضية بل يزيد الموقف سوءا.

وشدد المتحدث الصيني – في تصريح نقلته وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية – على أنه لا يمكن حل الأزمة التي تشهدها أوكرانيا إلا من خلال الوسائل السياسية..معربا عن أمل بلاده في تواصل الجميع والقيام بجهود مشتركة بغية التوصل إلى حل سياسي للقضية الأوكرانية..مؤكدا أن بكين ستدعم الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا مهما كانت التغييرات على الساحة الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت اليابانية أنها ستعلن غدا الجمعة عن عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حيث من المتوقع أن تستهدف العقوبات فرض قيود جديدة على عدة قطاعات روسية كقطاعي المال والطاقة. كما يمكن توسيع قائمة الأفراد الروس الممنوعين من دخول البلاد.
> وتشهد العلاقات بين روسيا والغرب تدهورا ملحوظا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، حيث اتهم الغرب روسيا مرارا بتقديم مساعدات للانفصاليين بشرق أوكرانيا، بينما تنفي موسكو هذه المزاعم، واصفة العقوبات الغربية المفروضة عليها بأنها ستأتي بنتائج عكسية.
> أ ش أ

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