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غداً… إنطلاق مسابقة الصيد القومية بنادي الصيد بالإسكندرية

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غداً… إنطلاق مسابقة الصيد القومية بنادي الصيد بالإسكندرية غداً… إنطلاق مسابقة الصيد القومية بنادي الصيد بالإسكندرية

محافظة الإسكندرية

تنطلق فجر غدا الجمعة فعاليات مسابقة صيد الاسماك القومية الحادية عشر وتحمل شعار “البحر يحتفل ” التي تنظمها مؤسسة كنوز بالاشتراك مع نادي الصيد المصري تحت رعاية اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية وباشراف الاتحاد المصري لرياضة صيد الاسماك برئاسة .

ويشارك في مسابقة الصيد التي تنطلق من مقر النادي امام قلعة قايتباي بمنطقة بحري 60 قاربا ويختا و150 متسابقا , ويمتد مهرجان البحر يحتفل المقام بداية من الغد الى 6 اكتوبر المقبل ويشمل عدة فعاليات من, بينها حفل فني ساهر يحيه الفنان اللبناني ابراهيم الصافي وفرقة الموسيقى العربية بقيادة الموسيقار مدحت بسيوني.

وقال اللواء محمد سكر رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة صيد الاسماك الحادية عشر , هدفنا الاساسي الترويج السياحي لمصر عموما ولمحافظة الاسكندرية على وجه التحديد ،
> وقال اللواء سكر رسالة شكر وتقدير لمؤسسة كنوز مصر لرعايتها المسابقة وكافة فعاليات مهرجان (البحر يحتفل) موضحا ان الشراكة المجتمعية والدور الوطني الهام التي تعمل في اطاره المؤسسة كان سبب رئيس لانجاز كافة التفاصيل على النحو الامثل، ونتطلع لتكرار الشراكة في الاعوام المقبلة.

ومن جانبه يقول رئيس مجلس إدارة مؤسسة كنوز مصر أحمد خضر : ندعم كل الجهود التي , تسير في اتجاه خدمة الوطن وهذا منهج عملنا،، لا يهمنا الربح المالي بقدر سعينا الى تحقيق ايجابيات مجتمعية شأنها رفعة مصر.
> وأضاف خضر المسابقة والفعاليات التي تتضمن حفل فني ساهر وندوات وامسيات شعرية ثقافية واعلامية نتوقع ان تزيد من حركة التجارة وتساهم بايجابية في حركة الرواج السياحي وهذا احد ادوار عمل مؤسسة كوز مصر .

وتمنى خضر نجاح احتفالية ومهرجان (البحر يحتفل) وان يكون الجهد المبذول من الجميع يليق باهل عروس البحر المتوسط وضيوفها الكرام .

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