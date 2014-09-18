بالصور .. افتتاح وحدة العلاج الطبيعي وتأهيل القلب بعد العمليات الجراحية بمعهد القلب بسوهاج‎

افتتح اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صباح، اليوم الخميس، وحدة العلاج الطبيعى وتأهيل القلب ما بعد جراحات القلب بمعهد القلب بمحافظة سوهاج وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة والدكتور احمد فوزى قاسم نقيب الاطباء بسوهاج والدكتور حسنى الدسوقى عميد معهد القلب بسوهاج وعدد من اطباء جراحة القلب بسوهاج .

وصرح الدكتور حسنى الدسوقى بان اجراءات انشاء وحدة العلاج الطبيعى بمعهد القلب بسوهاج قد بدأت منذ اربعة اشهر تقريبا وتعد الاولى على مستوى الصعيد والثانية على مستوى الجمهورية .

ومن جانبه عبر المحافظ عن سعادته بافتتاح هذه الوحدة بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات الصعيد مؤكدا على ايمانه التام بالعلم والتخصص وقال : أن الصعيد لديه القدرة التامة على التفوق العلمى وذلك بما يمتلكه من كفاءات ومواهب، مشيرا الى ان الامم لا تستطيع تحقيق اهدافها الا من خلال العلم .

> وعلى هامش افتتاح وحدة العلاج الطبيعى بمعهد القلب ناقش نقيب الاطباء مع المحافظ قرار وزارة الصحة بخروج سوهاج من المناطق النائية وما يسببه هذا القرار من تبعات سلبية على القطاع الطبى بسوهاج .

وطالب نقيب الاطباء بوضع ضوابط لجمع النفايات الطبية من العيادات الخاصة والمستشفيات العامة والزام القائمين على جمع النفايات الطبية بالمرور على العيادات الخاصة بصفة منتظمة .