ثلاثة أسباب تكشف خديعة الحرب الأمريكية على داعش

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المعروف إعلاميا بـ”داعش” دون أن نعلم متى ستنتهي هذه الحرب وما ستؤول إليه في ظل غياب واضح لأستراتيجية حقيقية تقضي على داعش وأخواتها من منظمات خرجت من رحم تنظيم القاعدة مثل جبهة النصرة .

شكك محللون في خطة الرئيس باراك أوباما للقضاء بسبب تجاهل واشنطن للواقع الذي يستدعي ثلاثة شروط لمحاربة داعش تبدأ من إغلاق الحدود التركية من الجهتين السورية والعراقية عكي تمنع أي إمداد لداعش سواء كان بشريا أوتسليحيا، أو تجاريا.

كما تستدعي الحرب على داعش أن تقوم تركيا بوقف مبيعات النفط المنهوب من سوريا والعراق وتبيعه لأطراف أخرى خارجية لحساب “داعش”، فضلا عن توقف منظمات ورجال أعمال أتراك عن تمويل الآلاف من مسلحي “داعش”.

أما الشرط الثالث تتطلب الخرب على داعش – كي تكون حقيقة – أغلاق الحدود بين العراق وسوريا لشل حركة التنظيم ومنع وصول أي أمدادات إلى عناصره في العراق فضلا عن توجية ضربات مكثفة لبنية التنظيم في مدينة الرقة السورية.

ومن الجهة العسكرية إن القضاء على ”داعش” يتطلب تدخلا بريا كي يتم تحرير مدينة الموصل لأن الغارات الجوية لايمكن أن تحرر الموصل من قبضة داعش نظرا لوجود مليوني مواطن عراقي يعيشون بها .

وأكد محللون أن الجيش العراقي والبشمركة الكردية غير المؤهلين، لخوض معارك ضد داعش ولا حتى المعارضة السورية المعتدلة لا يمكن ان تنتصر على داعش التي بلغ عدد من ينتمون لها 50 الف شخص حسب أخر تقديرات للنظمات حقوق الانسان السورية.

وكشف محللون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيرسل قوات برية بعد أنتهاء انتخابات الكونجرس لحسم المعركة لأن أستمرارها يعني مزيدا من التكاليف التي لا تستطيع واشنطن تحملها.

ومن جهة أخرى استبعد محللون قيام واشنطن بالقضاء على تنظيم داعش لأن التنظيم قدم لهم خدمة جليلة وهي أستدعاء الجهاديين من أوربا إلى الشرق الأوسط وبذلك يكون تخلص الغرب من تلك العناصر التي مثلت له قنبلة موقوته في كثيرا من الأحيان.

وكشف موقع صوت روسيا أن الحل الأقرب والمتوفع هو تدخل قوات برية تركيا للسيطرة على المناطق على التي في قبضة داعش بالعراق ليعود التنظيم إلى سوريا موضحا أن تدخل الجيش التركي سيتم عبر قرار من حلف الناتو مدعوم من واشنطن.