أهالي قرية بالمنيا يهاجمون الأمن أثناء القبض على إخواني مطلوب ضبطه

هاجم أهالي قرية «ريدا» التابعة لمركز المنيا، قوات الأمن، الخميس، أثناء قيام القوات بإلقاء القبض على أحد عناصر الإخوان، المطلوب ضبطه وإحضاره أمام النيابة العامة في أحداث الشغب التي شهدتها المنيا خلال شهر أغسطس 2013.

كان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا قد تلقى، إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي، يفيد بقيام أهالي قرية «ريدا» بمركز المنيا، بمهاجمة قوات الأمن بالطوب والحجارة، أثناء قيامهم بضبط «زين. ع.»، أحد المتهمين في أحداث الشغب التي شهدتها المنيا خلال شهر أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي «رابعة النهضة».

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.