تذاكر كأس القارات تحمل اسم المشتري

ريو دي جانيرو، (إفي): أعلن مدير التسويق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تيري ويل في مؤتمر صحفي بريو دي جانيرو اليوم أن تذاكر مباريات كأس القارات التي ستستضيفها البرازيل في منتصف الشهر المقبل ستحمل اسم المشتري.

وقدم ويل تصميم التذاكر التي يمكن البدء في عمليها بيعها بداية من الغد بأي من المدن التي تستضيفها المنافسات وهي ريو دي جانيرو وبرازيليا وبيلو هوريزونتي وريسيفي وفورتاليزا وسلفادور.

ولمنع التزوير ستزود التذاكر بعدد من الخصائص لمكافحة الأمر تم الكشف عن اثنين منها فقط وهي رقاقة داخلية بها وعلامة مائية.

وشدد المسئول على ان كل التذاكر التي سيتم بيعها بخصم مثل تلك التي تخص الطلبة او المعاقين سيتم التحقق من هوية مستخدمها بصورة أكبر.

ومن المقرر انطلاق البطولة في الفترة من 15 يونيو وحتى نهاية الشهر، وتقام بست مدن رئيسية بالبرازيل، التي تستضيف أيضا مونديال 2014 صيف العام المقبل.