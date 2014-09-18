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محافظ سوهاج يحيل طبيب بشري و 10 موظفين بوحدة صحية بالمراغة للتحقيق‎

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محافظ سوهاج يحيل طبيب بشري و 10 موظفين بوحدة صحية بالمراغة للتحقيق‎ محافظ سوهاج يحيل طبيب بشري و 10 موظفين بوحدة صحية بالمراغة للتحقيق‎

قـرر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج إحالة الطبيب البشري وعشرة من الموظفين بالوحدة الصحية بقرية الوقدة غرب التابعة لإدارة المراغة الصحية للشئون القانونية بمديرية الصحة بسوهاج للتحقيق معهم لتغيبهم عن العمل دون إذن وسند قانونى وكذلك مسئول الحضور والإنصراف بسبب إهماله فى أداء واجبات عمله.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظة سوهاج علي متابعة سير العمل بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة ومكافحة الفساد والإهمال داخل تلك الجهات.

ومن جانبه، أوضح المستشار إبراهيم خفاجى المشرف على مكتب مكافحة الفساد والتظلمات والمستشار القانونى للمحافظة، أن المحافظ أحال موظف بنفس الوحدة للتحقيق وذلك لإرتداءه ملابس لاتليق بالعمل الوظيفى للجهاز الادارى بالدولة .

جاء ذلك بناء على تعليمات المحافظ بشان متابعة سير العمل بالإدارات الصحية والوحدات الصحية بقرى المحافظة والمستشفيات المركزية بمدن المحافظة من أجل تقديم خدمة متميزة للممواطن السوهاجى والإرتقاء بالعمل داخل تلك المؤسسات على مستوى المحافظة .

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